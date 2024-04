Emanuele Orsini è stato designato nuovo presidente di Confindustria

Roma, 4 apr. (askanews) - Emanuele Orsini è il nuovo presidente di Confindustria. Lo ha designato il consiglio generale dell'associazione con 147 sì su 173 presenti. L'imprenditore emiliano succede a Carlo Bonomi e guiderà gli industriali italiani per il quadriennio 2024-2028. Orsini, classe 1973, è vicepresidente uscente di Confindustria, amministratore delegato di Sistem Costruzioni e Tino Prosciutti.

La strada per la designazione di Orsini era stata spianata ieri dal passo indietro di Edoardo Garrone, che Orsini aveva ringraziato in una lettera ai componenti del consiglio generale. Dopo una campagna elettorale che resterà nella storia di Confindustria come la più divisiva mai registrata tra veleni a mezzo stampa, lettere anonime, polemiche interne e ricorsi ai probiviri, la ricomposizione delle fratture interne sarà ora la principale priorità del presidente neo-designato:

"Oggi siamo riusciti dopo una campagna elettorale molto complicata e difficile a ricompattare Confindustria come è giusto che sia perchè deve guardare avanti alla realtà dell'industria italiana". Dopo la designazione il consiglio generale del 18 aprile sarà chiamato a votare anche il programma e la proposta di squadra di presidenza. Infine, l'assemblea dei delegati del 23 maggio eleggerà il nuovo presidente e il suo team.