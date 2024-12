Elodie scalda i muscoli per Sanremo, nel 2025 gli stadi e il cinema

Milano, 21 dic. (askanews) - La musica, il cinema, la moda, se il 2024 ha segnato un anno straordinario, il 2025 di Elodie si preannuncia ancora più ambizioso, con nuovi progetti sia in ambito musicale che cinematografico. Ma soprattutto non vede l'ora di tornare per la quarta volta sarà in gara, al Festival di Sanremo con il brano "Dimenticarsi alle 7", preludio della nuova era musicale di Elodie, che verrà esplorata nel prossimo album in uscita in primavera.

"Ho un pezzo che amo molto, che racconta due lati di me: da una parte amo la musica leggera, le grandi voci, dall'altra da quando ho 14 anni vado a ballare, la musica elettronica è un mantra, mi rilassa. - ha raccontato in occasione del brindisi di Natale con i giornalisti. Mi conoscete io sono un po drammatica, oserei dire inutilmente drammatica, ma solo l'amore può suscitare quel dramma che a me piace, mi butto per terra, a volte mi metto anche la vestaglia per apparire più drammatica. Dall'altra parte c'è la musica, che mi rappresenta molto e per la prima volta ho messo becco sulla produzione".

Voltandosi indietro Elodie fa un bilancio e spiega anche le sue scelte.

"Nel 2017 avevo fatto Tutta colpa Mia, dopo il Dopo il Festival di Sanremo non sapevo più cosa fare. Mi sentivo appesantita, mi sembrava di essere mia zia e non volevo sentire tutto quel peso addosso. Piuttosto che così sarei tornata a fare la cubista. Volevano fare di me una Mia Martini a 25 anni e mentre io volevo essere leggera e felice per questo ho voluto cambiare".

Da lì è nata la svolta pop che l'ha portata essere l'artista a tutto tondo che è oggi. Sul prossimo tour negli stadi dice è stato un azzardo ma punta a vincere la scommessa:

"A me le sfide piacciono, mi piace l'idea di show, di grandiosità, di essere plateale, mi sembrava una grande opportunità di creare un grande show".

Finalmente Elodie ha fatto pace col suo passato e guarda al futuro entusiasta e piena di speranza.