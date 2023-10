Elodie incanta con forza, sensualità e bellezza in "Red Light"

Milano, 6 ott. (askanews) - Tosta, forte e persino spigolosa, Elodie stupisce ancora ed esce con un progetto nuovo e innovativo: sette nuovi brani raccolti nel primo Clubtape italiano, "Red light", disponibile da venerdì 6 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in preorder in formato fisico. "Sono 7 brani, con un messaggio visivo molto forte e cattivello, tutte da cantare e ballare, chi mi viene a vedere deve uscire stanco" esordisce Elodie alla presentazione alla stampa, mettendo in chiaro la sua visione della musica e della vita e come un fiume in piena racconta la nascita di questo progetto e dell'evoluzione della sua carriera artistica.

Questo un estratto di "Red Light", il progetto visivo è stato curato da The Morelli Brothers che hanno sviluppato insieme alla cantante il tema del corpo femminile e della sessualità.

Ai brani di "Red light" sarà dedicato un intero blocco musicale all'interno del suo primo tour nei palasport, "Elodie show 2023", prodotto da vivo concerti. Con un totale di oltre 55mila biglietti già venduti, ai sold out già annunciati si aggiunge il tutto esaurito anche per la data del 20 novembre al Mediolanum forum e si apre, a grande richiesta, il terzo appuntamento a conclusione della tournée sabato 9 dicembre.

"Red Light" è la naturale prosecuzione della sperimentazione nel mondo dance pop dell'artista. Composto da sette tracce, senza soluzione di continuità, è un progetto dalle sonorità club, nato dall'adrenalina generata dall'esperienza dello show evento sold out al Mediolanum Forum, andato in scena a maggio 2023. "Red light" è una sorta di regalo per il pubblico e immaginato per i prossimi appuntamenti live, prodotti da Vivo concerti, che vedranno nuovamente protagonista l'artista a novembre e dicembre nel suo primo tour nei palazzetti. "Appena scesa dal palco del mio primo show al forum l'emozione e l'adrenalina erano tali che avrei voluto rifarlo subito. Dovendo aspettare, ho deciso di incanalare tutta quell'energia precipitandomi in studio, creando nuova musica che facesse muovere il pubblico e aggiungesse un tassello fondamentale al mio racconto. Questo non è un album, non è un Ep, è un clubtape.".