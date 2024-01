Elly Schlein a Genova inaugura circolo Pd dedicato a "Guido Rossa"

Roma, 26 gen. (askanews) - "L'ex Ilva di Genova è una fabbrica che ha fatto la storia di questa città e di questo Paese. Saremo naturalmente al loro fianco per continuare a chiedere che si garantisca il futuro produttivo e occupazionale con una scelta che è quella di farla tornare un'azienda pubblica, aumentando la partecipazione pubblica per riassumere il controllo strategico e riuscire a garantire un futuro alla siderurgia di questo Paese". Lo ha detto questa sera a Genova la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine dell'inaugurazione di un circolo del Pd dedicato a Guido Rossa, dopo aver incontrato una delegazione di lavoratori e sindacalisti dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano.