Elezioni Ue, Tidei (IV): "In Ucraina è tempo di diplomazia"

Roma, 10 mag. (askanews) - "Il progetto della lista Stati Uniti d'Europa mette l'Europa al centro per concentrarsi sulla sostenibilità e la sanità e per ritrovare la centralità dell'Europa nel mondo. Mi rammarica dunque che queste elezioni sembrino un test di gradimento sul governo. Matteo Renzi è l'unico che una volta eletto rimarrà nell'istituzione per cui si è candidato. Noi dobbiamo rilanciare quel sogno oggi sbiadito di un'Europa unita che non pare più avere una voce autorevole, in un mondo ora più conflittuale serve un'Europa più forte. Perché è lì che si prendono le decisioni che contano". Lo ha detto Marietta Tidei, capogruppo di Italia Viva in Regione Lazio e candidata alle elezioni europee Parlamento europeo con Stati Uniti d'Europa, intervistata nell'ambito di "The Watcher Poll", il format di The Watcher Post. "La guerra è rientrata nelle nostre vite - ha continuato Tidei -. Nel contesto complicato attuale mancano mediazioni, si va con tante voci, ma è necessaria una politica estera comune con il contributo di personaggi autorevoli, ricordo che Matteo Renzi propose Angela Merkel come inviato speciale di Ue e Nato per la crisi Ucraina. Bisogna mediare ma comunque abbiamo fatto bene come Europa a sostenere l'Ucraina, adesso è il momento di uno sforzo diplomatico