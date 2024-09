Elezioni, Schlein: in Liguria convergenza sempre più larga su Orlando

Pontelagoscuro (Fe), 2 set. (askanews) - In Liguria, per individuare il candidato alla presidenza della Regione in vista delle elezioni regionali, "ci sono stati passi significativi in avanti, già nella giornata di ieri con una convergenza che si fa sempre più larga attorno al profilo di Andrea Orlando, che è il profilo più solido e competente". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a margine di un comizio alla Festa dell'Unità di Pontelagoscuro nel ferrarese.

"La sua esperienza sul campo del lavoro e delle politiche industriali, ma anche delle battaglie per la sanità pubblica, è di garanzia e mi auguro e spero che al più presto partiremo con la campagna elettorale" ha aggiunto Schlein.