Elezioni russe, il video di Putin che vota online

Roma, 15 mar. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha votato online venerdì 15 marzo, primo giorno delle elezioni presidenziali russe, che, molto probabilmente gli consegneranno un altro mandato di sei anni. In un video diffuso dal Cremlino si vede Putin entrare in un ufficio, sedersi a un computer, votare online e salutare in camera. Sullo schermo, come ultima immagine, compare la scritta "Grazie, hai votato con successo! Tutti i voti elettronici da remoto vengono inviati in forma anonima a una blockchain digitale senza che sia possibile risalire all'utente".