Elezioni in Corea del Sud, esultano i membri del Partito Democratico

Seul, 10 apr. (askanews) -La campagna elettorale si è svolta a passi di danza di k-pop, la musica popolare della Corea del Sud, e oggi più di 44 milioni di aventi diritto sono andati alle urne per il rinnovo dell'Assemblea Nazionale, il parlamento sudcoreano composto da 300 membri, importante test politico per il presidente Yoon Suk-yeol, che secondo i primi exit poll ha perso.

"Penso sempre che votando ciascuno dei nostri voti ha un potere davvero enorme. La speranza è che non sia più una lotta politica tra partiti, ma l'elaborazione di leggi per i cittadini", si è augurata Jang Min-jung, studentessa.

"Non ci sono molte persone sui 20 o 30 anni - dice un uomo d'affari, Lim Young-tak - quindi penso che non potremo cambiare il nostro Paese se non spingiamo a votare questa fascia d'età il più possibile".

Il presidente Yoon era stato eletto nel 2022 con il margine di vittoria più esiguo in qualsiasi elezione presidenziale, sconfiggendo Lee Jae-myung del Partito Democratico con appena lo 0,73%. Il suo indice di gradimento rimane basso sullo sfondo di una grossa vertenza dei medici, di un'impennata dei prezzi in particolare dei prodotti alimentari e di estese accuse di corruzione, che potrebbero creare problemi al Partito Potere al Popolo del presidente.

Gli esponenti e sostenitori del principale partito di opposizione in Corea del sud, il Partito democratico, hanno esultato guardando le proiezioni dei primi exit poll.

Il Partito democratico ha un piccolo partito alleato assieme al quale dovrebbe ottenere fino a 197 seggi nell'emiciclo di 300 posti, mentre il partito Potere al Popolo del presidente e i suoi alleati dovrebbero assicurarsi tra gli 85 e i 99 seggi, un numero molto inferiore in confronto ai 114 che detenevano nel precedente Parlamento.

Il nuovo partito Reform Korea recentemente lanciato dall'ex ministro della giustizia Cho Kuk dovrebbe ottenere tra i 12 e i 14 seggi.