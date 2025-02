Elezioni Germania, il favorito Merz (Cdu) chiede un "chiaro mandato"

Berlino, 21 feb. (askanews) - A pochi giorni dalle elezioni in Germania, in un comizio a Berlino il leader Cdu e candidato cancelliere favorito, Friedrich Merz sente già la vittoria in tasca, forte del 30% circa che i sondaggi attribuiscono da settimane all'Unione dei conservatori (Cdu-Csu). L'incognita resta tuttavia l'alleato di coalizione del futuro governo tedesco, perché il tempo stringe, tra l'avanzata dell'ultradestra, l'economia tedesca stagnante, la guerra in Ucraina e un'amministrazione Trump sempre più ostile.

"Signore e signori, potremmo probabilmente avere bisogno di un alleato. Spero che sia uno e non due. Forse ne avremo due tra cui scegliere e ne serve solo uno. Questo sarebbe il miglior punto di partenza strategico. Ma vorrei che domenica prossima, dopo dopodomani, siamo così forti che ci sia un chiaro mandato governativo per noi e che il divario con tutti gli altri sia così grande che sarà chiaro chi guida questo governo".

Tempo per i negoziati di coalizione, che in Germania possono durare settimane se non mesi, non ce n'è. Merz ha dichiarato che punta a formare il governo entro Pasqua e ha esortato i potenziali alleati a prepararsi a colloqui rapidi.

"Al più tardi da ieri, con i commenti di Donald Trump su Zelensky e l'Ucraina, è chiaro cosa sta succedendo. La spaccatura sull'Atlantico diventa sempre più profonda. E la domanda se possiamo ancora festeggiare spensieratamente con gli americani i 70 anni della NATO e della Repubblica federale tedesca o no, non ha ancora risposta".

Scholz nel 2021 ebbe bisogno di 10 settimane, dal giorno delle elezioni (26 settembre 2021), per formare il suo governo con i Verdi e il FDP, poi caduto a novembre. Merz potrebbe optare per una Grosse Koalition con la Spd di Scholz o tentare il governo nero-verde con i Verdi, strada che non piace al partito gemello della Cdu, la bavarese Csu.

I negoziati più lunghi per la formazione di un governo in Germania furono quelli del 2017, quando i conservatori con Angela Merkel impiegarono 6 mesi per formare una "GroKo" (Grosse Koalition) con i socialdemocratici.