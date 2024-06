Elezioni europee: per cosa si vota?

Milano, 8 giu. (askanews) - Oggi 8 giugno e domani 9 giugno si vota per eleggere i membri del Parlamento europeo. Verranno eletti in totale 720 eurodeputati, 15 in più di quanti erano finora, fra loro 76 saranno italiani. La legislatura europea dura per 5 anni.

Il Parlamento europeo è l'unica istituzione dell'Ue eletta direttamente dai cittadini. Ha funzione legislativa: insieme al Consiglio dell'Uniopne europea approva le leggi proposte dalla Commissione europea, controlla come vengono spesi i soldi e il bilancio dell'Ue.

Gli eurodeputati avranno anche il compito in autunno di eleggere il nuovo presidente della Commissione europea, svolgere audizioni dei singoli commissari e approvare la nuova Commissione Ue nel suo insieme (cioè l'intero collegio dei commissari che la compongono oltre al presidente) con un voto di fiducia.