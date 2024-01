Eleonora Daniele: "Sandra Milo eterna, per me era una sorella"

Roma, 31 gen. (askanews) - "Per me era una sorella, abbiamo fatto tante battaglie insieme, tanti momenti anche di gioia. Oggi la voglio ricordare con il suo sorriso, Sandra era così, anche quando parlava delle cose brutte lei aveva sempre questa grande capacità comunque di sorriderci sopra, era una persona positiva, piena di tanta gioia, che in parte mi ha anche donato. La ringrzio e la ringrazierò sempre. Era una grande amica, Sandra, come ho detto stamattina in diretta, era ed è eterna perché rimarrà sempre nella storia del nostro grande cinema e della nostra televisione e nei nostri cuori": così la conduttrice televisiva e attrice Eleonora Daniele entrando alla Chiesa degli Artisti a Roma per i funerali della diva e musa di Fellini Sandra Milo, scomparsa il 29 gennaio a 90 anni.