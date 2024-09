Electrip, il primo hub di ricarica ad alta potenza in Italia

Milano, 10 set. (askanews) - Electrip fa segnare un'altra tappa importante in Italia. L'azienda prosegue infatti il suo percorso di innovazione nel settore delle stazioni di ricarica e dei servizi di efficienza energetica inaugurando il suo primo hub High Power Charging presso l'Autoporto Valle D'Aosta. Una struttura moderna con 10 stazioni di ricarica, ciascuna con potenza di 180kw, per ribadire il nuovo standard per la ricarica rapida che il marchio sta portando in Italia e in tutta Europa.

Sinan Ak, CEO di Electrip Global, intervenendo alla presentazione del rapporto "Decarbonization of Road Transportation Sector in Europe and Italy", scritto dal ricercatore Pier Paolo Raimondi con la collaborazione di electrip e Atlantic Council, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Abbiamo iniziato il nostro percorso in Turchia cinque anni fa, poi visti i risultati abbiamo deciso di muoverci verso il mercato italiano e quello dell'Europa dell'est stringendo delle partnership molto importanti. Ci siamo stabilizzati sul territorio e negli ultimi due anni abbiamo imparato moltissimo, stiamo iniziando anche a crescere. Siamo davvero in una fase di intensificazione del lavoro, alla fine dell'anno avremo risultati importanti in Italia. Soprattutto sugli HPC e sulle stazioni di ricarica DC, però anche la tecnologia AC è cruciale per noi. Il nostro obiettivo è quello di lavorare - anche con i nostri partner - per crescere velocemente".

Italia ed Europa orientale come mercati principali di un settore in netta e decisiva crescita. L'intento è ovviamente promuovere lo sviluppo sostenibile e sostenere la transizione globale verso la mobilità elettrica. E nel nostro paese i numeri e gli investimenti saranno in deciso aumento.

"Il piano è quello di investire circa 30 milioni di euro nel mercato italiano quest'anno" - prosegue Sinan Ak - "Inoltre, ci guardiamo però anche intorno: vogliamo crescere in Croazia, in Grecia, in Bulgaria, in Polonia anche. L'Europa dell'est è una zona florida, che ha tanti margini di sviluppo e per questo faremo un investimento di altri 10 milioni. Gli investimenti in Polonia nello specifico ripartiranno il prossimo anno per la richiesta dei permessi e altro. Adesso vediamo una sorta di corsa all'oro perché tutti quanti, compagnie grandi e piccole, stanno investendo in questo settore ma non è facile stabilizzarsi. Bisogna avere costanza, scegliere i partner giusti e non solo. Credo che noi abbiamo una squadra affiatata e di livello, che ci permette di essere competitivi per svilupparci in Italia e nell'Europa orientale".

Una mission chiara, quella di Electrip Global, che coincide con i modelli di sviluppo volti a una sempre più attiva e consapevole tutela dell'ambiente. Due pilastri a guidare l'azienda: l'energia e le infrastrutture. I motori di un percorso che porta dritto alla vetta del settore.