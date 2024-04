Milano, 10 apr. (askanews) - Eid al-Fitr, i fedeli islamici di tutto il mondo celebrano la fine del Ramadan. Ovunque si prega per la pace ma per molti di loro, questa è una festa senza gioia.

Kiev (Ucraina), i musulmani ucraini in preghiera all'Islamic Cultural Center. Rafah (Palestina), nella striscia di Gaza si prega tra le rovine della guerra. Gerusalemme (Israele), gli israeliani musulmani alla moschea Al-Aqsa. Kabul (Afghanistan), nella capitale afgana il terzo Eid al-Fitr dal ritorno dei talebani. Dakar (Senegal), la preghiera con il neo presidente Bassirou Diomaye Faye. Giacarta (Indonesia), in migliaia in preghiera sulle dune di sabbia. Salé (Marocco), fedeli e studenti pregano per la pace. Pakistan, le preghiere per la fine del ramadan a Lahore e Rawalpindi. Sanaa (Yemen), i fedeli di Sanaa: "È un Eid al-Fitr senza gioia".