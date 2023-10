Ecomondo 2023, potenziata area start up e scale up innovation

Roma, 5 ott. (askanews) - Ecomondo 2023, la transizione ecologica ha il suo ecosistema. L'edizione più grande di sempre per la manifestazione di Italian Exhibition Group leader nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie dell'economia circolare, si terrà in Fiera a Rimini dal 7 al 10 novembre prossimi. Ecomondo è stata presentata oggi nella sede di Unioncamere, con la partecipazione anche del presidente dell'Associazione italiana giovani innovatori, Gabriele Ferrieri. Ecomondo infatti si conferma anche incubatore e facilitatore di progetti innovativi: riconfermata e potenziata l'area Start-Up e Scale-Up Innovation nel nuovo ingresso Est. Imprese e investitori avranno una nuova e più ampia piattaforma di dialogo per far crescere la nuova generazione di imprese innovative. Nell'edizione 2023, saranno 20 le start-up selezionate. IEG promuove l'iniziativa con ICE Agenzia e ha come main partner ART-ER (Attrattività Ricerca Territorio, agenzia regionale dell'Emilia-Romagna) e Confindustria a cui si aggiunge la collaborazione con ANGI per valorizzare le imprese degli startupper. "Siamo orgogliosi di essere main partner per innovation e start up - spiega Ferrieri - avendo come obiettivo quello di dare voce ai giovani talenti e di mettere a fattor comune il sistema dell'open innovation".