Ecco INCOlimpiadi, il primo game quiz dedicato all'incontinenza

Roma, 28 giu. (askanews) - Le INCOlimpiadi sono il serious game che la FAIS, Federazione delle Associazioni Incontinenti e Stomizzati, ed Helaglobe, ha realizzato in occasione della Giornata nazionale per la prevenzione e cura dell'incontinenza, che in Italia interessa il 10% della popolazione. Stiamo parlando di circa 6 milioni di persone, da bambini ad anziani, che sono interessati a vario titolo da questa condizione o patologia. A spiegarlo è Pier Raffaele Spena, presidente FAIS: "Parlare di incontinenza in Italia è spesso un tabù, se ne parla poco e male. Era quindi necessario creare uno strumento che coinvolgesse maggiormente le persone, ma soprattutto le informasse e le sensibilizzasse sul tema. Nasce così il progetto INCOlimpiadi, una web app accessibile attraverso il sito della FAIS, che permette alle persone di gareggiare, di rispondere alle domande e perché no anche di vincere. È un modo nuovo, un modo innovativo di creare interazione e ci crediamo moltissimo. È scientificamente provato che il gioco permette di ricevere e assumere maggiori informazioni, di trattenerle e di creare quindi una maggiore sensibilizzazione. La FAIS crede moltissimo in questo progetto e siamo certi che avrà maggiore diffusione in altri ambiti".