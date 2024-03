Easycom, il progetto che aiuta gli imprenditori del fashion

Roma, 15 mar. (askanews) - Si chiama Easycom ed è un'azienda che propone un percorso appositamente studiato per aiutare qualunque negozio online nella nicchia di mercato fashion retail: "Un'idea -spiega Salvatore Morra, uno dei soci fondatori- nata dalle difficoltà da noi incontrate quando eravamo clienti e dalle sollecitazioni di chi ci chiedeva risposte. Quelle difficoltà si sono trasformate in soluzioni che oggi trovano ampia soddisfazione, a tal punto che, in quasi quattro anni, abbiamo gestito più di 500 store, tra i quali realtà molto note. Un sistema il nostro che è unico in Italia e che ha il pregio di convertire i contatti ricevuti con un sito realizzato secondo canoni di eleganza e di semplice accessibilità".

L'azienda dunque crea i siti web per l'e-commerce, sulla piattaforma Shopify, e il cliente fornisce i contenuti: "A quel punto -sottolinea Morra- lavoriamo gli elementi ricevuti e li trasformiamo in campagne pubblicitarie e organizzazione di eventi. Instragram, Facebook e Tik-Tok sono i luoghi scelti per la promozione. Il nostro punto di forza sta nel fatto che siamo professionisti nel settore fashion. Non siamo tuttologi, ma conosciamo bene la materia. Ma abbiamo bisogno che anche il cliente che si rivolge a noi abbia delle caratteristiche ben precise. La prima è sicuramente la competenza. La seconda è il gusto. La terza è la disponibilità a investire. Non sono cifre altissime ma, cosa necessaria, serve la propensione a farlo. Il nostro partner deve credere nel nostro progetto che sta dando ottimi risultati in termini di crescita di fatturato. Abbiamo insomma aiutato numerosi store a diventare vere e proprie realtà online senza aver alcuna esperienza e partendo da zero: solo nell'ultimo anno, ammontano a oltre 15 milioni di euro le vendite. Diamo dunque garanzie di successo".

La costruzione del progetto deve essere dunque condiviso: "Tutto ha inizio -aggiunge Catello Garzillo, altro socio fondatore di Easycom- da un'attenta analisi del cliente. Scopriamo così quali sono i punti di forza del negozio, capiamo come strutturare l'e-commerce, verifichiamo quali sono gli obiettivi aziendali e studiamo come raggiungerli con successo. Segue poi la costruzione vera e propria del sistema di shopping online, e non un classico e-commerce, bensì un e-commerce che venda facendo leva su tutte quelle strategie visive e psicologiche che portino il cliente ad acquistare. Verrà impostato poi il menù di navigazione, categorie e sottocategorie, i metodi di pagamento, la fase di spedizione e la scelta dei corrieri, pagine informative e legali, e tanto altro ancora".

Al cliente verrà a quel punto insegnato tutto nel dettaglio e inoltre, qualora fosse necessario, verranno dati anche consigli sotto l'aspetto fiscale, grazie al supporto di consulenti esperti in materia: "La nostra dunque -conclude Garzillo- è un'assistenza a 360 gradi, con un account manager disponibile 24 ore su 24. Assistenza che viene garantita anche nella fase della vendita vera e propria. Siamo insomma una guida che si sviluppa per tutta la vita dell'e-commerce, fino all'assistenza post-vendita dei clienti e alla gestione degli eventuali resi e rimborsi. Questo è il segreto del nostro progetto che aiuta e non poco gli imprenditori del settore fashion. Grazie anche a ana spiccata visione al futuro con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella gestione dello store con chat e assistenza clienti, nelle performance delle vendite e nelle campagne pubblicitarie. Una visione moderna che aumenta ancora di più gli incassi del negozio online".