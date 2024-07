Roma, 1 lug. (askanews) - È morta l'attrice Maria Rosaria Omaggio. Aveva 67 anni ed era malata da tempo. Nata a Napoli ma da anni residente a Roma, aveva iniziato giovanissima con Canzonissima del 1973-1974 condotto da Pippo Baudo. Nella sua carriera, varietà ma soprattutto tanto teatro, con decine di spettacoli, film e fiction tv.

Per la sua interpretazione di Oriana Fallaci in "Walesa - L'uomo della speranza" di Andrzej Wajda vinse il premio Pasinetti a Venzia. Portò Fallaci anche sul palcoscenico.

In tv è apparsa in diverse serie, da La squadra a Don Matteo. Anche scrittrice e nominata Goodwill ambassador dell'Unicef, era molto sportiva, istruttrice di taiji quan; posò anche per le copertine di Playboy e Playmen.

Di recente era apparsa in tv nel film su Rai1 "Sabato, Domenica e Lunedì", dalla commedia di De Filippo, per la regia di Edoardo De Angelis con Sergio Castellitto.