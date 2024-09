Draghi: "L'Europa è di fronte a una sfida esistenziale"

Bruxelles, 9 set. (askanews) - L'Europa si trova di fronte a una "sfida esistenziale" e "l'unico modo" di superarla, senza dover rinunciare ad alcuni dei suoi valori fondamentali, è quello di perseguire più crescita economica e maggiore produttività. Lo afferma l'ex presidente del Consiglio italiano e della Bce, Mario Draghi, nella prefazione del rapporto sulla competitività dell'Ue presentato oggi a Bruxelles assieme alla Commissione europea. "Se l'Europa non può diventare più produttiva saremo costretti a fare delle scelte. Non potremo essere in grado di diventare al tempo stesso leader sulle tecnologie, un polo di responsabilità climatica e un player indipendente su scala globale. Non saremo in grado di finanziare il nostro modello sociale. Dovremmo ridimensionare alcune se non tutte le nostre ambizioni", avverte l'ex premier.

"Questa è una sfida esistenziale", prosegue Draghi. L'Unione europea, sottolinea, "esiste per assicurare che i suoi cittadini possano beneficiare dei suoi valori fondamentali", prosperità, equità, libertà, pace e democrazia in un ambiente sostenibile. "Se l'Europa non può più assicurarli ai suoi popoli perderà la sua ragione di essere".