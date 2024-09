Dopo le esplosioni i libanesi hanno paura di cellulari e elettrodomestici

Beirut 19 set. (askanews) - Togliere le batterie al litio dai pannelli solari, lasciare i cellulari in una stanza vuota, evitare i caricatori di batterie. Sono alcune delle precauzioni che stanno prendendo i libanesi negli ultimi giorni, nel timore di esplosioni mortali provenienti dalle apparecchiature. "Viviamo in un clima di stress", dice il proprietario di una panetteria a Beirut che confessa di aver paura di toccare anche il suo telefono dopo le esplosioni in Libano hanno ucciso 37 persone e ne hanno ferite quasi 3.000 in due giorni e le tensioni tra Israele e Hezbollah che si intensificano.

Altri provano a interrogarsi sulla logica degli attacchi per capire se sono in pericolo. "Il luogo in cui vivo è sicuro perché le persone prese di mira erano lontane da qui - dice Ghadir Eid, infermiera - Mi chiedevo come scegliessero le persone da prendere di mira, se in base alle zone, a chi sono o alle loro affiliazioni. Ma dove vivo io è lontano e sono al sicuro".