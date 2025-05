Dopo 22 anni addio Skype, Microsoft punta su Teams

Roma, 5 mag. (askanews) - Arrivederci Skype, Benvenuto Teams. Si legge aprendo la app che 22 anni fa rivoluzionò le videochiamate in tutto il mondo. Microsoft lo aveva annunciato da fine febbraio, specificando anche la data del 5 maggio 2025 per la chiusura; una decisione presa per lanciare "Teams", definito da Jeff Teper, presidente - Microsoft 365 Collab Apps and Platforms, "il nostro moderno hub di comunicazione e collaborazione".

Ma Skype per anni ha permesso di vedere e parlare a distanza con parenti e amici sparsi per il mondo, di fare riunioni di lavoro da remoto, il cui uso è cresciuto molto dalla pandemia di Covid, restando però più o meno sempre uguale, vedendosi preferita negli anni da piattaforme più snelle e con più possibilità come Zoom, FaceTime, Goole Meet. E ora si prova a seguire il passo dell'innovazione.

Con Teams, assicurano da Microsoft, resteranno molte delle funzionalità principali di Skype per chiamate singole e di gruppo, messaggi e condivisione di file ma ce ne saranno di avanzate per le riunioni, i calendari e le community. Finisce comunque l'era dell'iconcina bianca e celesta con la S: Microsoft Teams precisa l'azienda, è pensato per il mondo del lavoro, ma la sua versione gratuita è rivolta anche agli utenti privati. Bisognerà capire se piacerà.