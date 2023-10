Donald Trump torna in tribunale per il secondo giorno del processo per frode

New York, 3 ott. (askanews) - "Il giudice Engoron ha ricevuto informazioni false ed estremamente fuorvianti sul mio patrimonio netto".

Lo ha dichiarato l'ex presidente americano Donald Trump nel secondo giorno del processo civile a New York in cui è accusato di frode per aver mentito sul valore delle sue proprietà per ottenere prestiti favorevoli, ingannando al contempo sia le assicurazioni che il fisco. Il processo dovrà stabilire se l'ex presidente dovrà pagare una multa di 250 milioni di dollari e se perderà le licenze per condurre affari nello stato di New York.

Trump si è difeso affermando che il giudice avrebbe ricevuto informazioni non corrette dal procuratore capo dello Stato di New York, Letitia James sul valore netto dei suoi beni.