Dl Energia, Salvini: su maggior tutela contiamo in dialogo Fitto-Ue

Milano, 28 nov. (askanews) - Sulla proroga del mercato tutelato dell'energia "conto che l'interlocuzione di Fitto con la Commissione Europea riesca a rimediare ad un errore che ci siamo ritrovati. Contiamo di risolverlo". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, alla Stampa Estera.

Rispondendo ad una domanda sulla disponibilità di risorse per finanziare la misura nel caso in cui arrivasse l'ok europeo alla proroga, Salvini ha detto: "Se mi chiede se sono a favore della proroga, dico di sì. Ma deve essere accordata, non può essere auto-imposta. Poi finanziariamente ci staremo dietro: quello non è un problema".