Dl agricoltura, Toto (Renexia): spinta cooperazione rinnovabili

Roma, 10 lug. (askanews) - "Il ruolo di Renexia vuole essere centrale. Riteniamo che il Dl Agricoltura possa dare una grande spinta a quella che deve essere la cooperazione tra chi fa energie rinnovabili e chi invece opera in agricoltura. Questo decreto può dare veramente una grande spinta, siamo qui a presentare il nostro modello nella speranza e convinzione che possa essere il modello vincente".

Così Riccardo Toto, Direttore Generale di Renexia, in occasione della presentazione a Roma delle best practice italiane di progetti fotovoltaici ed agrivoltaici al convegno "Agricoltura e fotovoltaico per una giusta transizione ecologica", evento promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti.