Directa Sim, numeri da record nella prima metà del 2024

Torino, 23 set. (askanews) - Il Consiglio di Amministrazione di Directa SIM S.p.A, il broker pioniere del trading online in Italia, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2024. I numeri della prima metà dell'anno, caratterizzata anche da una riorganizzazione societaria, sono estremamente positivi e rappresentano una conferma della solidità di Directa.

"Directa ha chiuso il primo semestre del 2024 con risultati formidabili - spiega Andrea Busi, amministratore delegato -. Il numero di clienti è superiore ai 92mila, in forte crescita rispetto a un anno fa. Le masse amministrate di clienti ormai hanno superato i 5,7 miliardi, una cifra record. Ma l'elemento più importante è rappresentato dall'utile, che quest'anno ha segnato il record di sempre per un semestre, sfiorando i dieci milioni di euro lordi, in aumento dell'82% rispetto al primo semestre del 2023. A questo hanno contribuito una crescita dei ricavi, sia per la parte delle commissioni sia per quella degli interessi, che si attesta complessivamente ad un +35% rispetto a un anno fa. Tutte le aree hanno performato stupendamente: basta pensare al numero di eseguiti sui mercati italiani, che sono da sempre il riferimento principale di Directa: il dato è in aumento del 20%, mentre la borsa nello stesso periodo ha raccolto un +10%. Directa, dunque, ancora una volta ha fatto meglio del mercato".

Directa guarda al futuro con la volontà di crescere ulteriormente, verso un 2025 che vedrà anche il raggiungimento del traguardo dei trent'anni di attività. "Vicinanza ai clienti e innovazione sono da sempre parte del Dna di Directa - afferma Stefano D'Orazio, direttore commerciale di Directa SIM -. Nel 2025 compiremo trent'anni e festeggeremo questo traguardo con orgoglio, iniziando il percorso per i prossimi trenta. Costruiremo il futuro di Directa basandoci sull'evoluzione dei nostri servizi e delle nostre piattaforme di trading online e di investimenti online, anticipando le esigenze di un mercato in continua evoluzione e in costante crescita. Directa, dunque, continuerà a portare innovazione come sempre ha fatto nella sua storia, tenendo conto della solidità degli ultimi trent'anni e del know-how sviluppato grazie ai nostri dipendenti, alle nostre persone e alla fiducia costante dei nostri clienti".

Nel mondo digitalizzato in cui viviamo, la mission di Directa è offrire a tutti la libertà di investire autonomamente attraverso una tecnologia accessibile.