Roma, 26 ott. (askanews) - Il Centro Commerciale Dima Shopping Bufalotta diventa Talenti Village, lo shopping center per tutta la famiglia. Il renaming e il rilancio del centro sono stati presentati durante una conferenza stampa all'interno del centro commerciale, un progetto innovativo con l'obiettivo di creare un legame con il quartiere Talenti ed i suoi abitanti. Presenti Giuseppe Conversano, Direttore del Talenti Village, Francesca Pinzone Head of Marketing&Digital di Svicom, Paolo Emilio Marchionne Presidente del III Municipio, Daniele Levi Formiggini, Head of Real Estate Services di ARECneprix, Fabio Gentili, Direttore dello Sviluppo di Mondo Convenienza, che hanno animato la mattinata.

Il centro, situato nel quartiere Talenti, che ha visto negli ultimi anni una forte espansione, è stato oggetto di un programma di riposizionamento e valorizzazione immobiliare curato da AREC neprix S.p.A., la piattaforma di servicing e Asset management del gruppo illimity Bank e Svicom S.p.A. Società benefit che offre servizi di Asset e Management per il Talenti Village.

Ha parlato Giuseppe Conversano, Direttore del Talenti Village: "Il Talenti Village si ripresenta ai suoi clienti all'interno di questo quartiere dopo tutti questi anni era doveroso riproporsi con una nuova offerta commerciale. I servizi che andiamo ad offrire oltre allo shopping sono: aree relax, luoghi di ristorazione, la nostra piazza centrale che è una vera e propria agorà".

Un polo di aggregazione per la comunità, un modo innovativo di restituire il territorio ai suoi residenti. Ha parlato anche Francesca Pinzone Head of Marketing&Digital di Svicom: "Talenti come quartiere che sottolinea il consumatore, e village che conferisce un'accezione come piazza come comunità. Sarà un luogo dove le persone potranno incontrarsi, evoca un senso di appartenenza".

Un ricco calendario di eventi e tante novità senza rinunciare alla sostenibilità, punto di forza di questo progetto, che trova anche l'appoggio del comune di Roma, come spiegato da Paolo Emilio Marchionne Presidente del III Municipio: "È un'opportunità molto importante per il Comune, il municipio ha bisogno di far incontrare le persone che abitano nei quartieri, non solo nel momento del consumo ma anche in altri contesti. Talenti Village mette insieme un'altra serie di servizi ed occasioni". Il Talenti Village non è solo un luogo di shopping, ma anche un centro di aggregazione sociale e culturale, con aree co-work, laboratori e aree food che offrono al suo pubblico un luogo dove sentirsi a casa.