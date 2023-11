Dieci anni fa l'inizio delle proteste pro-democrazia in Ucraina

Kiev, 21 nov. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel ricordare il decimo anniversario dell'Euromaidan, le storiche proteste pro-democrazia iniziate a Kiev il 21 novembre del 2013, ha collegato l'evento alla recente invasione dell'Ucraina, descrivendo le manifestazioni in piazza Maidan come la "prima vittoria" della guerra con la Russia. "La prima vittoria nella guerra di ha avuto luogo oggi. Una vittoria contro l'indifferenza. Una vittoria di coraggio. La vittoria della rivoluzione della dignità", ha detto Zelensky in una dichiarazione che segna il decimo anniversario del movimento di protesta durato mesi.