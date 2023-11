DGA Group Italia, De Gregorio: leader nella digital mobility

Milano, 8 nov. (askanews) - Nata a Torino nel 2009 con 3 dipendenti da una intuizione del fondatore e oggi Amministratore Delegato, Enrico De Gregorio, la società di noleggio a breve e lungo termine e di vendita di auto nuove e usate DGA Group Italia è cresciuta in modo significativo e conta oggi 95 collaboratori, intermedia oltre 2mila auto all'anno e ha aperto altri mobility store a Milano e Forte dei Marmi.

"Siamo stati in grado di conquistare il mercato grazie agli investimenti che abbiamo fatto nel personale e nelle strutture sia fisiche che tecnologiche. Ci poniamo come un unico interlocutore che mette nelle condizioni il cliente di poter scegliere quale sia l'offerta più adatta alle sue esigenze", afferma il Ceo e Founder, De Gregorio.

L'obiettivo è continuare a crescere per diventare leader nel noleggio: "Stiamo ampliando la nostra rete commerciale con le aperture di nuovi mobility Store a Palermo e Modena, quindi faremo nuove assunzioni. L'obiettivo dell'azienda è quello di essere il punto di riferimento per quanto riguarda la possibilità di fare contratti a noleggio a lungo termine per privati e titolari di partita IVA".

A dare slancio al noleggio a lungo termine, è stata anche l'incertezza e la confusione causate dalla transizione all'elettrico: i clienti si sentono più sicuri se sanno di poter cambiare l'auto. La sostenibilità è comunque al centro delle attività e della strategica di DGA Group Italia: "Abbiamo fissato il nostro obiettivo a diventare un'azienda carbon neutral nel 2028. Le iniziative principali che svolgiamo per poter raggiungere questo obiettivo importante è legato alla nostra clientela. Laddove dovesse fare un contratto a noleggio a lungo termine per una vettura plugin ibrida o elettrica con una collaborazione con Treedom, mettiamo nelle condizioni di poter piantare un albero per la riduzione delle emissioni di CO2 nel pianeta Terra".