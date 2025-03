Devastanti incendi in Corea del Sud, almeno 19 morti

Roma, 26 mar. (askanews) - Almeno 19 morti, tra cui il pilota di un elicottero e diversi feriti nei devastanti incendi che hanno colpito la Corea del Sud. Il governo ha alzato l'allarme al livello più alto e ha dichiarato una "risposta nazionale su larga scala" per cercare di riportare la situazione sotto controllo.

Il clima secco e il vento forte hanno ostacolato gli sforzi per contenere le fiamme nella regione sudorientale, migliaia le persone evacuate, compresi centinaia di prigionieri dai centri di detenzione nelle contee colpite. "Sono incendi selvaggi mai visti prima, si diffondono in poche ore, il resto di questa settimana deve essere dedicato interamente agli sforzi per spegnerli" ha detto Han Duck-soo, presidente ad interim della Corea del Sud.

I roghi nella regione di Gyeongsang hanno causato danni senza precedenti. Impressionanti le immagini dall'alto delle colline di Uiseong e Andong. Emergenza anche per il villaggio popolare di Hahoe, sito UNESCO ad Andong, molto amato dai turisti. A essere danneggiato anche il tempio Gounsa ("Nuvola solitaria") a Uiseong, un antico santuario di oltre mille anni Migliaia i vigili del fuoco dispiegati, ma i forti venti li hanno spesso costretti a interrompere le operazioni.