Devastante incendio in California, distrutte ville milionarie a Malibu

Los Angeles, 7 nov. (askanews) - Devastante incendio in California. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di domare il fronte di fuoco che avanza in modo definito "pericolosamente rapido" alimentato dai forti venti che stanno sferzando la zona con raffiche fino a 130km/h. I roghi sono diffusi sulle montagna di Santa Ana che brucia fuori controllo vicino a Los Angeles. Oltre diecimila residenti sono stati costretti a evacuare e alcuni sono stati portati in ospedale. Numerose ville milionarie a Malibu sono andate distrutte. L'incendio ha ricoperto un'area enorme di fumo denso e soffocante.