Depardieu in commissariato a Parigi, accuse di violenze sessuali

Roma, 29 apr. (askanews) - L'attore francese Gerard Depardieu è stato trattenuto in un commissariato di Parigi per essere interrogato dopo le accuse da parte di due donne di violenza sessuale. Entrambe hanno lavorato con lui sul set, una nel 2014 e l'altra nel 2021, riporta la France presse.

"Personalmente, non ho intenzione di commentare - ha detto uno dei suoi legali, Christian Saint-Palais, arrivando al commissariato nel 14esimo arrondissement - un avvocato non può parlare in questa fase della procedura, lo sapete bene, e deploro che altri abbiano parlato. Personalmente per il momento, non vi fornirò alcun commento e non vi farò trarre alcuna conclusione".

L'attore 75enne, che ha girato più di 200 film e serie tv, non ha ancora commentato ma in passato ha già negato altre accuse di violenza sessuale parlando di rapporti consensuali. Nel 2020, è stato accusato dello stupro dell'attrice Charlotte Arnould, quando aveva 22 anni, nel 2018. Il caso rimane aperto.

Mentre le accuse dell'attrice Hélène Darras sono state archiviate per prescrizione. Depardieu è stato accusato di violenze da più di una dozzina di donne.