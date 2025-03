Denatalità, Orfeo (SIN): problema più urgente di oggi

Roma, 28 mar. - "La denatalità è forse il problema più urgente che affrontiamo oggi, non solo in Italia ma in tutta Europa. Per contrastarla, servono politiche sociali a favore dei bambini, dei giovani e delle famiglie, ma è altrettanto fondamentale garantire un'assistenza ostetrica e neonatologica all'altezza della modernità. È essenziale quindi migliorare la qualità e le competenze in questo settore, assicurando che tutti i centri dedicati alla nascita siano all'altezza della situazione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo". Lo ha sottolineato il prof. Luigi Orfeo, neonatologo presidente SIN, dal Parlamento europeo in occasione della presentazione dell'Osservatorio Vita e Natalità.