Dekra, Purcaro: neutralità tecnologica necessaria per transizione

Milano, 28 ott. (askanews) - Sfide e opportunità legate alla transizione verso una mobilità più sostenibile, con particolare riferimento al Green Deal europeo. E' il tema del #ForumAutomotive, il serbatoio di idee e fucina di dibattiti sul futuro del settore che per la nona edizione ha scelto il titolo "La mobilità a motore guarda avanti" a sottolineare il ruolo centrale che ancora giocano i motori termici e più in generale il principio di neutralità tecnologica, fondamentale per tutelare il settore e l'occupazione.

"La neutralità tecnologica è sicuramente un principio cardine relativamente alla transizione nella mobilità e anche nella transizione energetica. È un principio che deve essere alla base di quelle che sono le nuove politiche industriali. E rispetto a questa riteniamo che ci siano delle tecnologie in questo momento non solo relative all'elettrico ma anche alternative che potrebbero molto contribuire alla decarbonizzazione e alla riduzione del numero di veicoli vetusti in circolazione, quindi alla sostituzione e al rinnovamento del parco circolante, anche per migliorare la sicurezza sulle nostre strade", ha detto Toni Purcaro, presidente di Dekra Italia.

Insieme alla neutralità tecnologica servono politiche industriali e di sostegno al settore con incentivi all'acquisto anche per facilitare il rinnovo del parco circolante. "Gli incentivi hanno un grandissimo valore proprio per accompagnare la transizione, ma dobbiamo tener conto che non si può continuare a vivere esclusivamente di politiche di incentivi. Ma è fondamentale avere una grande attenzione ad una reale politica industriale di rilancio e di supporto a questa sostituzione che non sia solo estemporanea, ma sia strutturale", ha aggiunto Purcaro.

Guardando alla transizione, Dekra contribuisce con le proprie competenze allo sviluppo di soluzioni sostenibili e digitali per migliorare la competitività e sostenere il passaggio a un'economia a zero emissioni.