Debutto e trionfo per Angelina Mango nel tour Voglia di vivere

Napoli, 16 ott. (askanews) - È partito ieri con la prima data a Napoli il "Voglia di vivere Tour", la prima tournée nei club completamente sold out di Angelina Mango che ha registrato un enorme successo. La cantautrice ha portato on stage un'esplosione di energia e condivisione, di ottimismo e spensieratezza in uno show che le ha permesso di incontrare il suo pubblico per la prima volta nella dimensione dei club. È per questo che Angelina ha deciso di coinvolgere il pubblico nel racconto del viaggio live con "Voglia di vivere Tour", il primo tour di un'artista italiana a diventare una serie su TikTok.

Prodotto e organizzato da Live Nation, "Voglia di vivere Tour" - già completamente sold out - ha debuttato ieri, giovedì 12 ottobre, con la prima tappa al Duel club di Napoli, e proseguirà il 14 ottobre a Bari (Demodè Club), il 16 ottobre a Roma (Largo Venue), il 18 ottobre a Firenze (Viper Theatre), il 19 ottobre a Torino (Hiroshima Mon Amour), il 21 ottobre a Bologna (Locomotiv Club), il 23 ottobre a Milano (Magazzini Generali) e infine il 26 ottobre a Roncade, TV (New Age Club).

In occasione di questo esordio nei club, Angelina ha scelto di portare uno spettacolo che somiglia ad un viaggio sulle montagne russe, uno show fatto di una vincente combinazione tra atmosfere spensierate e frizzanti e momenti più riflessivi accompagnati da sonorità acustiche. Con il "Voglia di vivere Tour", infatti, la cantautrice è pronta a far ascoltare al pubblico la sua musica dal vivo, dai brani più recenti come "Ci pensiamo domani" e "Che t'o dico a fa'", a quelli del passato come "Walkman" e "Rituali", per condividere il suo intero percorso, dalle origini al successo.

Nel suo album "Voglia di vivere" c'è la sua cifra, la sua capacità di giocare e divertirsi toccando i temi che le appartengono: le canzoni sono il racconto di una vita in cui Angelina ama, vive e sogna guardando al futuro della sua generazione con ottimismo. Con una voce che le permette di spaziare tra ballad intense, suoni urban e ritornelli pop, con questo tour la cantautrice è pronta a portare per la prima volta sui palchi dei club tutta la sua "Voglia di vivere".