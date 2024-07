De Sica e Verdone, la commedia? E' la nostra forza, va scritta bene

Roma, 13 lug. (askanews) - E' stata una serata di omaggio alla commedia quella dei Nastri d'argento che si è tenuta in apertura della 70esima edizione del Taormina Film Festival 2024, diretto da Marco Mueller. Sono 15 anni che i giornalisti premiano autori e interpreti di questo genere cinematografico e quest'anno a due decani come Christian De Sica e Carlo Verdone è andato proprio il Nastro d'argento speciale per la commedia.

De Sica ha detto: "La commedia è la cosa che noi sappiamo fare meglio nel nostro Paese, nasce dalla commedia dell'arte, Age e Scarpelli, De Bernardi, Monicelli, Dino Risi, ma anche Virzì, la Cortellesi, Carlo Verdone. E' la nostra forza".

Alla domanda cosa manchi ancora alla nostra commedia oggi, Verdone ha risposto commedie interessanti ma poi non ci sono state grandi commedie. Quindi secondo me il successo della commedia che porta tanta gente al cinema dipende dalla scrittura, dall'idea originaria, dall'interpretazione, dalla regia. Bisogna farla bene".