De Magistris: Jorit? Mi preoccupa più abbraccio Meloni-Netanyahu

Roma, 9 mar. (askanews) - "Se l'intento fosse un endorsement a Putin, è un intento sbagliato", ma le parole e il gesto di Jorit sono un segnale per "costruire ponti di dialogo. Noi dobbiamo riprendere a ragionare in un'ottica di dialogo, di cultrra, di compromesso e di pace". Lo ha detto l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris commentando a margine della manifestazione per la pace a Roma le polemiche attorno allo street artist italiano presente a Sochi insieme a Putin.

"Invece se noi ascoltiamo i leader politici, soprattutto occidentali, parlano solamente di guerra, di armi, di armamenti, di truppe Nato. E non è questa sicuramente la strada. E mi preoccuperei più degli abbracci, sinceramente, della Meloni a Netanyahu che di jorit, che lo puoi condividere o non condividere. Ma ricordiamoci che Napoli, da quando io sono stato sindaco, è la prima città di street art in Europa. Magari dove può arrivare la street art non è arrivata la politica".