Dazi Usa, von der Leyen: dall'Ue contromisure forti ma proporzionate

Bruxelles, 12 mar. (askanews) -

La Commissione europea ha annunciato contromisure "rapide e proporzionate" sulle importazioni americane nell'Unione europea (Ue), definendo "ingiustificati i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio dall'Ue" decisi dal presidente americano Donald Trump ed entrati in vigore oggi.

"Le contromisure che adottiamo oggi sono forti ma proporzionate - ha dichiarato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen - mentre gli Stati Uniti stanno applicando dazi per un valore di 28 miliardi di dollari, noi stiamo rispondendo con contromisure per un valore di 26 miliardi di euro. Questo corrisponde alla portata economica dei dazi statunitensi. Le nostre contromisure saranno introdotte in due fasi. A partire dal 1 aprile e pienamente operative dal 13 aprile" ha precisato.