Roma, 16 lug. (askanews) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Rapporto ICE 2024/25 e dell'Annuario 2025 ISTAT-ICE, ha sottolineato alla stampa che in merito ai dazi "le trattative sono in corso ma l'obiettivo zero-zero non credo sia possibile da realizzare entro il primo di agosto", ha evidenziato Tajani, sottolineando che "dobbiamo impedire una guerra commerciale".