Dazi, Onori (Azione): Reagire con diversificazione

Roma, 25 giu. (askanews) - "Quando parliamo dei problemi dei dazi, dobbiamo pensare che un conto è l'accorciamento della catena dell'approvvigionamento, un altro conto è una catena impoverita. Per questo sono importantissimi gli accordi commerciali che l'Ue porta avanti con i Paesi terzi, ad esempio un bacino interessante è il Sud America. Oggi l'imperativo è diversificare". Lo ha detto Federica Onori (Azione), Segretaria della Commissione Esteri alla Camera, a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv. Sulle spese militari per l'Italia Onori ha dichiarato che la situazione internazionale ci mostra come la difesa sia una priorità, ma non sarà semplice, dovremo rivedere la ripartizione della spesa pubblica". Secondo Onori questa fase mette le imprese italiane ancora più alla prova: "Se aumentiamo la dimensione delle imprese c'è più resilienza e gli shock esterni saranno meno pesanti. Noi siamo sempre pronti a collaborare con il governo. Su alcune tematiche siamo vicini, su altre c'è una distanza abissale. Sul versante della politica estera dobbiamo essere iper-responsabili: in Commissione Esteri stiamo riflettendo sul Piano Mattei e sul Trattato Mercosur, su quest'ultimo desideriamo un Paese più proattivo ma la maggioranza tentenna. Abbiamo differenze anche sull'approccio alla crisi iraniana. E l'Ucraina? Azione sostiene la causa ucraina dal giorno 1 ed è giusto pensare già da ora alla ricostruzione, che non si improvvisa e va preparata, sarebbe inoltre segnale di pace. Un assetto pacifico conviene a un numero maggiore di stati. Dobbiamo continuare a supportare Kiev nel suo diritto all'autodifesa, e badate che questo è in linea con l'art. 51 delle Nazioni Unite, riguardante il diritto alla difesa individuale e collettiva".