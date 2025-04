Dazi, Meloni alla Casa Bianca: noi franchi e troviamoci a metà strada

Washington, 17 apr. (askanews) - "Sono sicura che possiamo raggiungere un accordo. Sono qui per aiutare questo, non sono qui nel nome dell'Ue, ma qui per invitare il presidente Trump a una visita ufficiale in Italia e capire se c'è la possibilità quando verrà di organizzare anche un incontro con l'Europa. Penso che la cosa migliore sia parlare francamente dei bisogni che ciascuno ha e trovarci a metà strada. Sono sicura che insieme siamo più forti, sono qui per cercare la strada migliore per renderci entrambi più forti sulle due sponde dell'Atlantico": lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda durante l'incontro alla Casa Bianca con Donald Trump.