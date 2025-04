Dazi, Commissario Ue Commercio: adattarsi al cambio paradigma globale

Lussemburgo, 7 apr. (askanews) - Quello di cui discuteremo è di come posizionare l'Europa in quello che definirei un cambiamento di paradigma del sistema commerciale globale. Quindi sono molto contento di avere l'opportunità di informare e relazionare ai miei colleghi, ai ministri, sui contatti in corso con i miei partner americani

L'Europa deve adattarsi a un "cambio di paradigma" nel commercio mondiale. Lo ha sottolineato il commissario europeo al Commercio, lo slovacco Maros Sefcovic, da Lussemburgo, dove i ministri del Commercio estero dell'Ue si incontrano per rispondere all'aumento dei dazi doganali imposti dagli Stati Uniti.

"Quello di cui discuteremo è di come posizionare l'Europa in quello che definirei un cambiamento di paradigma del sistema commerciale globale. Quindi sono molto contento di avere l'opportunità di informare e relazionare ai miei colleghi, ai ministri, sui contatti in corso con i miei partner americani", ha spiegato ai giornalisti al suo arrivo.