Davide Locatelli reintepreta in chiave jazz le hit di Natale

Milano, 12 dic. (askanews) - Il suo modo di suonare il pianoforte è unico e travolgente, Davide Locatelli esce con "Merry Dave Christmas" (Warner Music Italy), il primo album natalizio del pianista di fama internazionale.

"Sono arrivato a un punto della mia vita dove avevo fatto parecchie cose, sia rivisitazioni di pezzi rock in chiave mia, pezzi miei, ho voluto mettermi in gioco con qualcosa di divererso. Visto che ho passato molti anni della mia vita a studiare musica jazz al conservatorio ho detto: perché non tiriamo fuori questa cosa che non ho mai fatto vedere nessuno e da lì l'idea di fare 10 reinterpretazioni dei più grandi pezzi che hanno caratterizzato il Natale".

È conosciuto come pianista dall'animo rock Davide, detiene molti record, ma ha un obiettivo importante.

"Sicuramente quello che ho fatto negli anni è stato un programma dove ho accompagnato gli utenti, specialmente i più piccoli, ad avvicinarsi al mondo del pianoforte perché riprendendo pezzi magari da loro conosciuti ma nella chiave pianistica con gli 88 tasti li ho fatti avvicinare a un mondo che è completamente lontano, quello della musica moderna che è più, diciamo, visto come attività classica o dai più, diciamo, esperti del conservatorio. Invece è una cosa usufruibile da tutti".

È così riuscito a far avvicinare alla musica strumentale un pubblico giovane. Al centro di tutto c'è il suo rapporto magico col pianoforte che considera lo strumento per eccellenza, lui ama essere definito come musicista crossover.

"Perché mi piace sperimentare, non mi piace essere catalogato in un genere, perché io non sono un genere, ma mi piace essere nei generi e essere sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo".