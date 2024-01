"Danke Franz", il Bayern Monaco rende omaggio a Beckenbauer

Roma, 10 gen. (askanews) - Le parole "Danke Franz" ("Grazie Franz") sono state proiettate sull'Allianz Arena, lo stadio del Bayern Monaco, per rendere omaggio alla leggenda del calcio tedesco Franz Beckenbauer. Nel club calcistico bavarese il "Kaiser" - morto domenica 7 gennaio a 78 anni - ha trascorso gran parte della sua carriera, dagli esordi giovanili nel 1959, poi dal 1964 al 1977, per tornarci da allenatore nel 1994 e 1996. Con il Bayern Monaco ha vinto 4 dei suoi 5 titoli in Bundesliga e tre European Cups.

(FONTE AFPTV/SID)