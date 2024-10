Dan Ink Group, arriva la prima rete franchising di tatuaggi

Roma, 22 ott. - "Dan Ink Group", la prima rete Franchising di tatuaggi arriva a Monza, la casa madre da dove tutto è iniziato. "Qui abbiamo inaugurato il primo punto vendita a Brescia e poi Venezia", dice Christopher Geraldino. Nei primi mesi del 2025 la rete Franchising di tatuaggi arriverà in molte altre città: Bergamo, Vincenza, Piacenza e Fiumicino. Ma Christopher Geraldino, in un video, lancia anche nuove posizioni aperte per chi cerca lavoro dopo un periodo di formazione. "Il nostro format è protocollato con un sistema aziendale che ci consente di espanderci in modo rapido non avendo competitor che operano con politiche simili alle nostre. I nostri punti vendita sono supervisionati per aver alti standard di qualità", dice ancora Geraldino.