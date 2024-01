Dal Sud storia di un'azienda di successo

Roma, 10 gen. (askanews) - Il Sud Italia, noto per la sua ricca storia e tradizione, vede emergere un'eccellenza nell'industria delle vetrate panoramiche: Tempraglass. Marco Zingaropoli, Direttore Commerciale, sottolinea l'essenza della filosofia aziendale: "Siamo sistemisti, il che significa che non ci limitiamo a offrire prodotti, ma li concepiamo internamente, li progettiamo e li realizziamo in azienda. Ogni matrice per l'estrazione dell'alluminio e ogni stampo necessario alla produzione dei componenti è di nostra proprietà, conferiamo un'irripetibile originalità a ciascun pezzo".

Le vetrate panoramiche rappresentano la nuova frontiera del design e dell'arredamento innovativo. La nostra missione è offrire una visione diversa per rendere le case degli individui veri e propri laboratori di innovazione. Zingaropoli spiega: "La cultura dell'abitare è orientata al futuro, e le vetrate panoramiche amovibili incarnano questa prospettiva. Oltre a non richiedere autorizzazioni specifiche, consentono di sfruttare balconi e verande in qualsiasi condizione atmosferica, trasformandoli in spazi utilizzabili tutto l'anno".

Tempraglass, nata nel 2016, è diventata un pilastro dell'industria pugliese. Zingaropoli fa eco al percorso di crescita: "Dal 2018 a oggi, la nostra crescita è stata esponenziale. Dai 150mila euro di fatturato, siamo passati agli oltre tre milioni del 2023. Il nostro team, che iniziò con due membri, è cresciuto a ventidue dipendenti e quattordici agenti. Siamo un vanto per il Sud e dimostriamo che l'imprenditorialità è possibile qui. La nostra peculiarità sta nel fatto che facciamo tutto in casa, dai prodotti alle idee. Questo ci consente di mantenere tempi di realizzazione e consegna contenuti, rendendo ciò che produciamo un vero asset primario".

La nostra azienda si avvale di sistemi automatizzati di produzione e controllo, abbracciando la modernità senza perdere l'essenza artigianale. La prossima sfida? La conquista dei mercati esteri. Le richieste provenienti dall'estero dimostrano che il Made in Italy è sinonimo di qualità e affidabilità. Siamo pronti per questa nuova avventura, con l'obiettivo di essere protagonisti nel rendere le abitazioni di tutto il mondo all'avanguardia, puntando su progettazioni che offrono vantaggi sia estetici che in termini di sostenibilità ambientale.

In questo contesto, Zingaropoli sottolinea l'importanza dei bonus fiscali. Mentre il bonus casa al 50% è utilizzabile in presenza di titolo edilizio, il bonus sicurezza è un beneficio aggiuntivo quando le vetrate sono poste a fronte e a difesa di un ingresso verso l'abitazione. Da notare che l'ecobonus non è applicabile a questa linea di prodotti, ma la nostra attenzione è focalizzata su soluzioni che, oltre a essere esteticamente sorprendenti, rispondono alle esigenze di sicurezza e funzionalità.

In conclusione, Tempraglass rappresenta un'eccellenza del Sud che supera i confini nazionali. Siamo più di semplici produttori; siamo gli artefici di una rivoluzione nel concetto di abitare, portando il design innovativo e la qualità Made in Italy in tutto il mondo. Dal Sud, con passione e dedizione, Tempraglass scrive la storia di un'azienda di successo.