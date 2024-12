Dal fenomeno "The Chosen" arriva un evento speciale su natività

Roma, 18 dic. (askanews) - Dopo aver catturato 200 milioni di spettatori in tutto il mondo con più di 700 milioni di episodi visti globalmente, The Chosen, la serie tv sulla vita di Gesù nata con un crowfunding, celebra il Natale con uno speciale episodio intitolato Holy Night disponibile anche in italiano: il 20 dicembre presso l'Auditorium della Chiesa Pio X di Roma si terrà un evento speciale gratuito aperto al pubblico. Durante l'evento, presentato da Alessandro Greco, sarà proiettato lo speciale natalizio, accompagnato da momenti di riflessione e musica. Tra gli ospiti già confermati Don Davide Banzato, noto volto televisivo e conduttore di I sentieri del cuore su Canale 5, terrà un monologo sul Natale; Monica Marangoni, conduttrice televisiva e radiofonica. Lo scorso anno Holy Night fu rilasciato nei cinema americani, riscuotendo un enorme successo. All'interno dello speciale, il maestro Andrea Bocelli e suo figlio Matteo hanno realizzato un emozionante brano, che ha ottenuto oltre 40 milioni di visualizzazioni e 2 milioni di like su Instagram. "È incredibile come The Chosen stia raccogliendo il favore del grande pubblico in Italia le parole di Giovanni Zappalà responsabile The Chosen Italia. I numeri parlano chiaro: gli oltre 7 milioni e 600mila episodi visti raccontano della grande passione che gli italiani stanno mostrando per la prima serie tv che racconta la vita di Gesù".