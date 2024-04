Dal basso di Lemmy alla ghigliottina di Alice Cooper, metal in mostra

Milano, 4 apr. (askanews) - Il basso di Lemmy Klimster dei Motorhead, la chitarra dei Tony Iommi dei Black Sabbath, la ghigliottina protagonista di tutti i concerti di Alice Cooper. Alla Philharmonie di Parigi apre una mostra evento per la comunità heavy metal, fra feticci, strumenti passati dalle mani di musicisti leggendari e pezzi di storia metal fra live e festival.

"Quando abbiamo preparato questa mostra, per certi aspetti abbiamo mantenuto davvero un atteggiamento quasi da fan - spiega Milan Garcin, storico e co-curatore - con l'idea che tenere in mano la chitarra di Tony Iommi o il basso di Cliff Burton (ndr bassista storico dei Metallica morto in un incidente a soli 24 anni) fosse un esperienza unica".

I cimeli sono stati raccolti attingendo a diverse collezioni, principalmente quella dell'Hard Rock Cafe, che conta 80mila pezzi spesso donati dagli stessi musicisti, e dalla Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland.