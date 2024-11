Dai gadget al business, a Roma la fiera musei Ro.Me Museum Exhibition

Roma, 13 nov. (askanews) - È stata inaugurata nello spazio polifunzionale Wegil a Roma (fino al 15 novembre) "Ro.Me - Museum Exhibition", fiera internazionale sui musei, luoghi e destinazioni culturali, giunta alla settima edizione. A tagliare il nastro Federico Mollicone (FDI), presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati, che parla di una riforma del settore.

"A mia prima firma abbiamo incardinato una legge innovativa che si chiama 'Italia in scena', una vera e propria riforma nella valorizzazione del sistema museale, in accordo con il Mic e il Governo, per far integrare l'offerta dei servizi sussidiari da parte dei privati con il pubblico per valorizzare, aprire e restaurare quei luoghi culturali e quei musei che hanno necessità di essere valorizzati".

Ro.Me Museum Exhibition è un marketplace internazionale rivolto alle istituzioni, alle aziende e ai professionisti che operano nei musei e nei luoghi e nelle destinazioni culturali. Il coordinatore scientifico della manifestazione, Andrea Billi:

"É un'occasione per far incontrare operatori, imprese e professionisti che lavorano per il patrimonio culturale. Sono filiere diverse che qui si incontrano per stringere accordi, relazioni e nuove opportunità di business. Dal merchandising all'illuminotecnica, agli allestimenti museali e alla logistica, tutti quei pezzi di mosaico che consentono poi di creare gli elementi di fruizione integrata del patrimonio culturale", ha spiegato.

Oltre 40 incontri sui temi più innovativi del settore, tra cui eventi speciali, presentazioni e panel in cui interverranno, in due giornate e mezzo di lavori, oltre 80 speaker nazionali e internazionali. Circa 60 le aziende nazionali e internazionali che saranno presenti in Fiera.

Roberto Vannata, funzionario delegato per il Servizio II della Direzione generale Musei del ministero della Cultura: "Un evento ormai di particolare rilevanza nel panorama culturale italiano. Un luogo di scambio di esperienze, di best practice, ma anche di presentazione di prodotti, strumenti e tecnologie innovative", ha sottolineato.

Oltre 500 gli incontri b2b in agenda con 30 buyer individuati in collaborazione con ICE - Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane, tra cui i responsabili degli acquisti per i bookshop e giftshop di importanti musei statunitensi (New York Public Library Shop, National Archives Foundation di Washington D.C., Peabody Essex Museum, Denver Art Museum), di rinomati musei europei (Rijksmuseum di Amsterdam, Buchhandlung Walther und Franz K nig dalla Germania, Palacios Museos di Madrid, Castello di Chillon in Svizzera, Museo di Storia Nazionale e Museo Nazionale Brukenthal di Sibiu in Romania), ma anche del Museo Nazionale Bardo e il Museo Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Tunisi e dalla Cina, il Museo di Nanchino, lo Shanghai Bund One Art Museum; nonché dal Sud America, per il Brasile il MASP - Museu de Arte de S o Paulo Assis Chateaubriand e il Museu Nacional de Belas Artes, per il Cile il Registro ed Museos de Chile.

