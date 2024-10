Da Musk a R.F. Kennedy Jr sul palco a New York per mega-show di Trump

New York, 28 ott. (askanews) - Un mega-comizio-show in stile Trump al Madison Square Garden di Manhattan, dove hanno sfilato sostenitori e celebrità varie per dare il loro sostegno al tycoon di nuovo in corsa per la Casa Bianca: dal miliardario patron di Tesla e Space-X, Elon Musk, al controverso politico populista Robert F. Kennedy Jr, al giornalista di Fox News Tucker Carlson, all'avvocato di Trump ed ex sindaco di New York Rudy Giuliani, oltre ovviamente al clan familiare di Trump, a partire dalla moglie Melania.

Ma non sono mancate gaffe e polemiche, in particolare per l'intervento del comico Tony Hinchcliffe, che ha fatto sfoggio di uno humor di dubbio gusto sul tema dell'immigrazione, cavallo di battaglia di Trump che aizza regolarmente la sue base parlando di un'"invasione di criminali" dal Centro e Sud America: "Dove sono i miei orgogliosi "latinos" stasera? Vedete cosa intendo, è tutto aperto. Sono così tanti. È assolutamente incredibile. Che ci crediate o no, gente, io accolgo i migranti negli Stati Uniti d'America a braccia aperte. E per braccia aperte intendo proprio questo. È una follia! E questi latinos, adorano pure fare bambini, sappiatelo. Lo fanno, lo fanno. Non si tirano fuori...non lo fanno, vengono dentro, proprio come hanno fatto con il nostro Paese. Hahaha, i repubblicani sono un partito con un buon senso dell'umorismo".

Il comico ha poi fatto un passo falso parlando dell'isola di Porto Rico, un territorio d'oltremare degli Stati Uniti nei Caraibi, i cui cittadini non hanno diritto di voto nelle elezioni presidenziali o al Congresso, ma con molti residenti immigrati negli Stati Uniti continentali. "Stanno succedendo molte cose, non so se lo sapete, ma in questo momento c'è letteralmente un'isola galleggiante di rifiuti in mezzo all'oceano. Sì, credo si chiami Porto Rico". Subito la campagna di Kamal Harris ha manifestato solidarietà ai portoricani mentre alcune celebrità originarie dell'isola, come il cantante Ricky Martin, hanno esortato i portoricani residenti in Usa e i loro discendenti a votare per Harris.