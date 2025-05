Da Kiev leader europei alla Russia: tregua di 30 giorni da lunedì

Kiev, 10 mag. (askanews) - Il vertice dei leader europei riuniti a Kiev ha proposto una tregua di 30 giorni a partire da lunedì, con l'accordo, e la garanzia, degli Stati Uniti.

L'annuncio è stato fatto dal presidente francese Emmanuel Macron, in Ucraina al fianco di Zelensky insieme con il britannico Keir Starmer, il tedesco Friederich Merz e il polacco Donald Tusk, mentre altri leader, come Giorgia Meloni, hanno partecipato in videocollegamento.

"Non ci sono precondizioni per questo cessate il fuoco, né da parte degli ucraini né da parte dei russi: è destinato a durare trenta giorni, a terra, in aria e in mare, con un monitoraggio fornito principalmente dagli Stati Uniti d'America, e al quale contribuiranno tutti gli europei che sono pronti".

Macron ha aggiunto che se la Russia non accetterà la tregua verranno messe in atto nuove sanzioni contro Mosca.