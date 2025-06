Cybersecurity: in Italia più attacchi e minacce più sofisticate

Roma, 12 giu. (askanews) - Nel corso del 2024, le minacce informatiche che hanno colpito l'Italia si sono fatte più numerose, più sofisticate e, soprattutto, più mirate. È il quadro che emerge dal primo Cyber Security Report pubblicato da TIM e dalla Cyber Security Foundation, la prima fondazione no profit in Italia sul mondo cibernetico. Un'indagine che fotografa l'evoluzione degli attacchi digitali in Italia, analizzando in particolare due fenomeni in forte crescita: gli attacchi DDoS e quelli ransomware. Abbiamo parlato con Eugenio Santagata, Chief Public Affairs, Security and International Business Officer di TIM:

"TIM è una delle infrastrutture critiche italiane, uno degli assetti digitali più importanti del paese. Quindi la nostra cosiddetta superficie d'attacco è estremamente estesa, una delle più estese che abbiamo. Quindi le nostre risorse, i nostri assetti sono costantemente sottoposti a stress. Per la prima volta abbiamo voluto produrre un rapporto su cosa è successo nel 2024. Contribuiamo con passione, tecnologia, investimenti e chiarezza d'idee a contrastare una minaccia che è volatile, molteplice e persistente".

Il report è stato presentato alla Camera dei Deputati alla presenza delle istituzioni e di numerosi operatori ed esperti di cyber e sicurezza digitale. Infine è intervenuto Matteo Macina Vicepresidente operativo della Cyber Security Foundation:

"In questo report emerge una minaccia crescente. Abbiamo un aumento negli attacchi DDoS del +36% rispetto lo scorso anno. Crescono in intensità, quindi in volume, da parte degli attaccanti. Una durata che raggiunge, tra l'altro, le due ore quindi che mette sotto stress in maniera significativa le infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni, delle imprese private ed anche dei singoli cittadini. Risulta pertanto necessario adeguare le proprie contromisure di prevenzione da questo tipo di minaccia per garantire una corretta resilienza delle infrastrutture digitali del nostro Paese".

L'analisi, costruita sui dati raccolti dal Security Operation Center di TIM e integrata dal contributo della Cyber Security Foundation, si propone come strumento di conoscenza e sensibilizzazione, invitando così a considerare la cybersicurezza non solo come questione tecnica, ma come tema strategico che riguarda da vicino l'economia, le istituzioni e i cittadini.